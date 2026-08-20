Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahile vuran 2 kadının ardından aynı bölgede bir erkeğin de cansız bedeni bulundu. Ekipleri alarma geçiren olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin ölüm nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

SAHİLDE 2 KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Darıca ilçesi Cami Mahallesi'ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil kesiminde 2 kadının cansız bedenini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

AYNI BÖLGEDE BİR ERKEĞİN DE CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sürerken, kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de bulundu. Böylece sahil çevresinde 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede, 3 kişinin de üzerinde kıyafetlerinin bulunduğu belirlendi.

KİMLİKLERİ VE ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Cansız bedenler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, 3 kişinin nasıl hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.