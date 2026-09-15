Erzurum'da okul servislerine denetim aralıksız sürüyor, kurallara uymayan sürücülere ceza - Son Dakika
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Erzurum'da okul servislerine denetim aralıksız sürüyor, kurallara uymayan sürücülere ceza

Erzurum\'da okul servislerine denetim aralıksız sürüyor, kurallara uymayan sürücülere ceza
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden sürücülere idari yaptırım uygulanırken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte; öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemeri kullanım bilincinin artırılması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, trafik kurallarına uyan sürücülere ve firma temsilcilerine teşekkür edilirken, mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın can güvenliğini korumak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla; okul servis araçlarına ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız sürdürülecektir. Trafikte güvenlik, hepimizin sorumluluğudur" denildi.

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da okul servislerine denetim aralıksız sürüyor, kurallara uymayan sürücülere ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da okul servislerine denetim aralıksız sürüyor, kurallara uymayan sürücülere ceza - Son Dakika
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