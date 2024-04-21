Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sulusaray ilçesinde 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı." ifadelerini kullandı.