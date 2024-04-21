Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Erzurum-Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.04.2024 21:52
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Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum- Artvin karayolu Güzelyayla Geçidi'nde M.D. yönetimindeki 16 AF 158 plakalı pikap ile karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da pikap ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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