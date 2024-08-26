Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı

Erzurum\'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı

Erzurum'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı. Operasyonlar Erzurum'un Karayazı, Karaçoban ve Çat ilçelerinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

26.08.2024 16:38
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Erzurum'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik, Erzurum'un Karayazı ilçesinde 3, Karaçoban ilçesinde 3 ve Çat ilçesinde 2 İlçelerinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde toplam 8 şüpheli şahsa, 8 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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