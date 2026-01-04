Seyir halindeki otomobil yandı

Erzurum'da seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Yol ortasında yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzurum - Çat kara yolu Şehir Hastanesi kavşağında meydana gelen olayda, kent merkezine seyir halindeki özel otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol ortasında durdurarak inen sürücü durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Kısa süreli trafiğe kapanan yol aracın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ERZURUM
