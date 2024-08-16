Erzurum'da Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince silahlı terör örgütü üye olma suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak - görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından hakkında 5 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. H.T. işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM