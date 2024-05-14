Erzurum'da Silobas ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Silobas ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum\'da Silobas ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Erzurum'un kuzey çevre yolunda meydana gelen kazada, çimento taşıyan silobas ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 12:54
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Erzurum kuzey çevre yolunda çimento taşıyan silobas ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; 25 LD 877 plakalı çimento taşıyan silobas Ömer D. idaresinde, kuzey çevre yolunda hareket ederken Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü. yönetimindeki 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.

Erzurum'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Silobas ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Silobas ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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