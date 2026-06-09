Erzurum'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı

Erzurum\'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı
09.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, suç türlerine göre soruşturmaların ortalama bitiş sürelerini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki suç türlerine göre yürütülen soruşturmaların ortalama bitirilme sürelerini açıkladı.

2025 faaliyet raporunda yayımlanan verilere göre; adalet mekanizmasının hızlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda en hızlı sonuçlandırılan dosya türü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu olurken, en uzun süren soruşturma ise "Kasten Yaralama" dosyaları oldu.

Terör soruşturmaları 16 günde tamamlanıyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen adli soruşturmaların hız analiz raporu yayımlandı. Verilere göre, listede yer alan 10 farklı suç türü arasında en hızlı karara bağlanan suç "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (TCK 314/2)" oldu. Bu suç kapsamındaki soruşturmalar ortalama 16 gün gibi kısa bir sürede nihayete erdiriliyor.

En uzun süren dosya kasten yaralama

Raporda, soruşturma süreci en uzun zaman alan suç türünün ise 79 günlük ortalamasıyla "Kasten Yaralama (TCK 86/1)" olduğu görüldü. Bunu 73 günlük ortalamayla "Tehdit (TCK 106/1-1. cümle)" ve 69 günlük ortalamayla "Basit Yaralama (TCK 86/2-1. cümle)" suçları takip etti.

Diğer Suç Türlerindeki Ortalama Süreler

Başsavcılığın açıkladığı tabloda, diğer adli vakaların ortalama bitirilme süreleri ise şu şekilde sıralandı; Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma (TCK 89/1): 31 gün. Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158/1.f): 34 gün. Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret (TCK 125/2): 38 gün. Dolandırıcılık (TCK 157/1): 52 gün. Hakaret (TCK 125/1): 54 gü. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak (TCK 191/1): 55 gün

Açıklanan raporda, listede bulunan 10 temel suç kategorisindeki toplam soruşturma sürelerinin genel yekunu ise 501 gün olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Erzurum, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:13:04. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.