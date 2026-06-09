Erzurum\'da Soruşturmaların Süreleri Açıklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki suç türlerine göre yürütülen soruşturmaların ortalama bitirilme sürelerini açıkladı.

2025 faaliyet raporunda yayımlanan verilere göre; adalet mekanizmasının hızlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda en hızlı sonuçlandırılan dosya türü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu olurken, en uzun süren soruşturma ise "Kasten Yaralama" dosyaları oldu.

Terör soruşturmaları 16 günde tamamlanıyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen adli soruşturmaların hız analiz raporu yayımlandı. Verilere göre, listede yer alan 10 farklı suç türü arasında en hızlı karara bağlanan suç "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (TCK 314/2)" oldu. Bu suç kapsamındaki soruşturmalar ortalama 16 gün gibi kısa bir sürede nihayete erdiriliyor.

En uzun süren dosya kasten yaralama

Raporda, soruşturma süreci en uzun zaman alan suç türünün ise 79 günlük ortalamasıyla "Kasten Yaralama (TCK 86/1)" olduğu görüldü. Bunu 73 günlük ortalamayla "Tehdit (TCK 106/1-1. cümle)" ve 69 günlük ortalamayla "Basit Yaralama (TCK 86/2-1. cümle)" suçları takip etti.

Diğer Suç Türlerindeki Ortalama Süreler

Başsavcılığın açıkladığı tabloda, diğer adli vakaların ortalama bitirilme süreleri ise şu şekilde sıralandı; Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma (TCK 89/1): 31 gün. Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158/1.f): 34 gün. Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret (TCK 125/2): 38 gün. Dolandırıcılık (TCK 157/1): 52 gün. Hakaret (TCK 125/1): 54 gü. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak (TCK 191/1): 55 gün

Açıklanan raporda, listede bulunan 10 temel suç kategorisindeki toplam soruşturma sürelerinin genel yekunu ise 501 gün olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM