Erzurum'da Terörle Mücadele Eğitimi

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Terörle mücadele ekiplerine 'operasyonel atış teknikleri' kursu

ERZURUM - Erzurum'da Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, operasyonel atış teknikleri kursu düzenlendi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, personele yönelik 10 günlük "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" programı gerçekleştirildi.

"Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" şiarı ile hareket eden personel ve eğitmenler, "Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personel başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.