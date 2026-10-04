Erzurum\'da TKDK-KKYDP hibesi alanları mağdur eden şirket hakkında suç duyurusu yapıldı

Erzurum'da Diriliş Spor Yapı İnşaat Limited Şirketi ve bağlantılı kişiler hakkında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kapsamında hibe desteği alan kişileri inşaat yapımı vaadiyle mağdur ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Farklı illerde de benzer yöntemle mağduriyetler yaşandığı ve toplamda 10 milyonlarca liralık kayıp olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Diriliş Spor Yapı İnşaat Limited Şirketi, özellikle TKDK ve KKYDP kapsamında hibe desteği alan kişilere ulaşarak projelerin inşaat işlerini üstlendi. Şirketin, projelerin yaklaşık yüzde 10-15'lik bölümünü tamamladıktan sonra iş bedelinin büyük kısmını çek, senet veya nakit olarak tahsil ettiği ve ardından çalışmaları yarım bıraktığı öne sürüldü. Şirket ve bağlantılı kişiler hakkında yapılan suç duyurusunun ardından Karabük'te bazı adreslerde arama gerçekleştirildiği ve bir kısım çeklere el konulduğu belirtildi. Bazı çeklerin ise henüz bulunamadığı öğrenildi. İddialara göre benzer yöntemle Erzurum dışında Kütahya, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Ankara ve Sinop'ta da mağduriyetler yaşandı.

Erzurum'da Abdülbaki Beyoğlu'nun bulunduğu olayda yaklaşık 25 milyon lira değerinde çek, senet ve diğer ödeme evrakının verildiği, bunun yaklaşık 9,5-10 milyon liralık bölümünün geri alındığı, yaklaşık 15 milyon liralık kısmının ise kayıp olduğu iddia edildi. Ayrıca bazı çeklerin araçtan çalındığı öne sürüldü.

"Hukuki süreç devam ediyor"

Erzurum Barosu avukatlarından Ahmet Topcu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Müvekkilimiz Abdülbaki Beyoğlu'nu mağdur eden Diriliş Spor Yapı Limited Şirketi hakkında Cumhuriyet Savcılığımıza Türk Ceza Kanunu 157-158 dolandırıcılık suçu ve Türk Ceza Kanunu 220. madde 4-5 kişi hareket ettikleri için örgütlü suçlar kapsamında şikayetçi olduk. Şahısların Karabük ilindeki adreslerinde arama yapıldı, çeklere el konuldu. Bir kısım çekler hala tarafımızca ulaşılabilmiş değil. Bu şahısların farklı illerde ikiz çek yöntemiyle de mağdur ettiği ve farklı inşaat projeleriyle mağdur ettiği kişiler de yine bize ulaştı. Hukuki süreç devam ediyor. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Şahısların evet biz şifahi öğrendiğimiz kadarıyla dolandırıcılık kapsamında aldıkları cezalar var. Zaten bu fiilleri yapmalarındaki yani güvendikleri nokta ticari faaliyetmiş gibi gösterip buraya sığınmaları. Halbuki şahısların çeşitli siyasi parti liderleriyle olan fotoğraflarıyla kandırmaları, şahıslara birtakım işte ofislerindeki fotoğraflarla güven vermeleri en büyük dayanakları olmuş. Ancak adalet önünde hesap vereceklerini ve müvekkilimizin mağduriyetinin bağımsız yargımız tarafından giderileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İşin yüzde 10-15'ini yaptıktan sonra ortadan kayboldular"

Diriliş Spor Yapı İnşaat Limited Şirketi tarafından dolandırıldıklarını ifade eden Abdülbaki Beyoğlu, "Bana 2026 yılında TKDK'dan hibe programından bir proje desteği çıktı yüzde 70 hibeli. Bu kişiler bana nereden ulaştığını bilmiyorum, bir şekilde ulaştılar, 'Projenizi biz yapalım' dediler. Sözleşmeleri falan imzaladık, kabul ettik. Bunlar işe hızlı başladı. İşin yüzde 10-15'ini yaptıktan sonra bizden işin tamamının bedelini gerek çek gerek nakitle aldı, ortadan kayboldular. Bir kısım çeklerimizi de bizim arabadan kendileri hırsızlık ederek çaldılar. Bunların ben geçmişini araştırdığımda sahte çek, ikiz çek, birçok suça karışmış olduklarını ve cezaevinde yattıklarını, içeriye girdiklerini de araştırdım, buldum. Benimle birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde; Kütahya, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Ankara ayı şekilde dolandırmışlar. Her yerde mağdurların kendilerine ulaştım. Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar. Aynı sistem, aynı şekilde. Kırsal Kalkınma (KKYDP) ve TKDK programlarından hibe alanlara ulaşıyorlar. 'İnşaatınızı biz yapıp' deyip işin yüzde 10-15'ini yaptıktan sonra bütün ödemeyi çek ve senet ya da nakitle alıp ortadan kayboluyorlar" dedi.

"15 milyon lira beni dolandırdılar"

15 milyon TL kayıpları olduğunu ifade eden Beyoğlu, "15 milyon lira beni dolandırdılar. Ben bunlara 25 milyon evrak vermiştim. 10 milyonunu, 9,5 milyonunu bir şekilde geri aldım kendim, gerisi şu an onların elinde. Ben zaten kendim de Başsavcılığımızdan, Cumhuriyet Savcılarımıza teşekkür ediyorum, onlara da ben şikayetlerimi dile getirdim. Onlar da bize yardımcı oldular. Ama Türkiye'de gerçekten çok büyük, çok çok büyük rakamlarla çok kişileri dolandırmışlar. Daha dün Sinop'ta bir vatandaşı 12 milyon lira; 5,5 milyon çek, 6,5 milyon lira da nakit almış, götürmüş adam. Diriliş Spor Yapı, Yüksel Eroğlu ve oğlu Hamza Eroğlu, bir de bunların muhasebecisi var kod adı Kevser, adı Kezban Toprakçeken. Aynı tezgah yani, bunlar teşkilat. İşin yüzde 15-20'sini yaptı, ortadan kayboldular. Daha da ulaşamadık. Türkiye'deki herkese uyguladığı format bu" diye konuştu.

Olaylarla ilgili adli soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.