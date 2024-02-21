Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şahıs tutuklandı

Erzurum\'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şahıs tutuklandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik 11 şüpheli şahıstan 8'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2024 10:51  Güncelleme: 11:03
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Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik T.A.(1989), E.D.(1994), Z.U.(2001), O.P.(1978), M.T.(1983), A.T.(1992), K.K.(1978), E.O.(1987), S.E.(1970 doğumlu), M.H.K.(1982), M.S.V.(1983) isimli 11 şüpheli şahıstan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüpheli şahıs ise adli mercilerce tutuklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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