Erzurum\'da zincirleme trafik kazası: 2\'si ağır 10 yaralı

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Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 2'si ağı 10 yaralı

ERZURUM - Erzurum 'un Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde son bir haftada üçüncü zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı bölgede acil olarak tedbir alınması istendi.

Alınan bilgiye göre bugün öğleden sonra saat 16: 00 civarlarında Aşkale'nin Tepebaşı mevkiinde zincirleme trafik kazası yasandı. Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 GM 4024 plakalı otomobil yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarında ki bariyerlere çarpa çarpa durabildi.

Otomobilin arkasında seyreden 31 B 6443 Plakalı TIR kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda zorda olsa durabildi.

Yine aynı dakikalar içerisinde 05 RA 100 plakalı otomobil duramayarak öndeki TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje, hem de yandaki hafif ticari araca çarptı.

Yaşanan zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, 2 si ağır 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans gelerek yaralıları önce Aşkale ilçe Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.