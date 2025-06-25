Erzurum\'daki Ahır Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da meydana gelen ahır yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraştan sonunda alevleri kontrol altına aldı.

Pasinler ilçesi Otluk Mahallesi'nde meydana gelen ahır yangını Pasinler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda söndürme çalışmalarına zaman zaman iş makinelerinin de destekte bulunduğu ifade edildi. Yangında herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı. - ERZURUM