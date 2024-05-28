Erzurum Emniyet Müdürlüğü 21 İşyerinde 914 Korsan Ürün Ele Geçirdi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 21 işyerine yaptığı baskında 914 korsan ürün ele geçirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "01.01.2024-15.05.2024 tarihleri arasında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçundan toplamda 21 işyerinde yapılan aramada toplam 914 korsan/lisanssız ürün ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." denildi. - ERZURUM