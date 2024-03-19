Erzurum Hınıs\'ta Çevik Kuvvet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Malatya'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara Cezalar

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye toplamda 72 bin 257 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü için kullanılan ekipmanlar ve canlı hayvanlar ele geçirildi. Ayrıca, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de ceza verildi.