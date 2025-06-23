Erzurum İtfaiyesi 2024\'te 1882 Olaya Müdahale Etti

Erzurum İtfaiyesine bağlı ekipler 2024 yılı içinde Haziran ayına kadar bin 882 olaya müdahale etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri 235 personel ve 63 araçla yıl içinde bin 882 olaya müdahale etti. İtfaiyenin merkezde 17, Hilalkent İstasyonu'nda 2, OSB İstasyonu'nda 2 ve ilçelerde 42 aracı bulunuyor.

Erzurum İtfaiye ekiplerinin olaylara varış süresi ise ortalama 4 dakika 28 saniye oldu. - ERZURUM