Erzurum Jandarması'ndan Uyuşturucuyla Mücadelede Başarı
Erzurum Jandarması'ndan Uyuşturucuyla Mücadelede Başarı

Erzurum Jandarması\'ndan Uyuşturucuyla Mücadelede Başarı
02.03.2026 10:32
Erzurum'da jandarma, 2025'te 3 bin 32 olayla birlikte 7 milyon kenevir ele geçirdi.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde bir yılda 3 bin 32 olay meydana geldi. Jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele 7 milyon 88 bin 813 kök kenevir ve 37 kilogram esrar ele geçirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen brifing programında 2025-2026 dönemine ilişkin emniyet ve asayiş verileri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında elde edilen veriler, operasyonel başarı oranları ve alınan tedbirlerin sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Suçlarda gerileme devam ediyor

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre; 2025 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde; bin 969 asayiş, 139 kaçakçılık ve organize suçlar (KOM), 339 narkotik, 110 siber, 217 göç ve 258 trafik olmak üzere toplam 3 bin 32 olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlara bakıldığında; 2024 yılında 932 olan olay sayısı, 2025 yılında 739'a düştü. Yüzde 21 oranında azalma sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılında 89 olan olay sayısı, 2025 yılında 52'ye geriledi. Böylece yüzde 42 oranında azalma gerçekleştirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 2025 yılında 396 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin trafik denetimlerinde 349 bin 201 araç kontrol edildi ve 238 araç trafikten men edildi. 2024 yılında 13 olan ölümlü trafik kazası sayısı, 2025 yılında 8'e düşürüldü. Siber suçlarla mücadelede 2024 yılında 129 olan olay sayısı, 2025 yılında 110'a düşürüldü. Uyuşturucuyla mücadele 7 milyon 88 bin 813 kök kenevir ve 37 kilogram esrar ele geçirildi. Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen bilgilendirme ve ikna faaliyetleriyle binlerce vatandaşa ulaşıldı.

Palandöken'de 866 vatandaş kurtarıldı

2025 yılında aranan şahısların yakalanması, ceza ve ifadeye yönelik bin 319 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri Palandöken Kayak Merkezi'nde mahsur kalan 866 vatandaşı kurtararak güvenli bölgelere ulaştırdı. Toplantıda ayrıca asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonel başarı oranları ile uygulama noktalarında 7/24 esasına göre yürütülen denetim faaliyetlerinin etkinliği de ele alındı. - ERZURUM

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Jandarması'ndan Uyuşturucuyla Mücadelede Başarı - Son Dakika

