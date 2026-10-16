Erzurum Lalapaşa'da sağanak sonrası inşaatta göçük oluştu, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Erzurum Lalapaşa'da sağanak sonrası inşaatta göçük oluştu, cadde trafiğe kapatıldı

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Erzurum Lalapaşa\'da sağanak sonrası inşaatta göçük oluştu, cadde trafiğe kapatıldı
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Erzurum'un merkez Lalapaşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak, yapımı süren inşaatın temelinde göçüğe neden oldu. Çökme riski ve su hattı patlaması nedeniyle 1. Kazım Karabekir Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, park halindeki araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Erzurum'un merkez Lalapaşa Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak yağış, inşaat alanında göçüğe neden oldu. Çökme riski ve su hattındaki patlama sebebiyle bölgedeki ana cadde tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Lalapaşa Mahallesi 1. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Kent genelinde etkisini artıran şiddetli yağışın ardından, yapımı devam eden inşaatın temel kısımlarında çöküntü oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, zabıta ve altyapı ekibi sevk edildi.

Su hattı patladı, inşaat alanı suyla doldu

Çökmenin meydana geldiği alanda yer alan ana içme suyu hattında da patlak oluştu. Borudan fışkıran suyun inşaat temeline dolması üzerine, belediye ekipleri acil müdahalede bulunarak bölgedeki su akışını kesti.

Cadde kapatıldı, araçlar tahliye edildi

Polis ekipleri, alanda küçük çaplı çökmelerin devam etmesi ve toprak kayması riskinin sürmesi üzerine 1. Kazım Karabekir Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Cadde üzerinde park halinde bulunan araçlar, güvenlik gerekçesiyle çekici yardımıyla ve sahipleri uyarılarak güvenli alanlara kaldırıldı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin geniş güvenlik önlemleri ve tehlikeye karşı nöbetçi kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Lalapaşa'da sağanak sonrası inşaatta göçük oluştu, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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