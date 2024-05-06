Erzurum Oltu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum Oltu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Oltu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında polis, iki araçta yaptığı denetimlerde metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

06.05.2024 11:16
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Erzurum'un Oltu ilçesinde polis, asayiş uygulamasında iki araçta yaptığı denetim ve incelemede metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı noktalarda yaptığı genel asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan O.A(29) ve İ.B(24) isimli şahıslardan; 1 adet siyah poşete sarılı daralı ağırlığı 3.48 gram, 1 adet siyah poşete sarılı daralı ağırlığı 5.04 gram, 1 adet beyaz poşete sarılı 9.70 gram, toplamda daralı ağırlıkları 18.22 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polisin kontrol ettiği başka bir araçta bulunan A.T(33) ve K.D (39) isimli şahıslardan ise sigara paketinin içinde daralı ağırlığı 0.79 gram esrar madde, 1 adet beyaz poşete sarılı Daralı ağırlığı 1.9 gram olan metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü bahse konu olaylarla alakalı adli tahkikat devam ettiği ifade edilerek, "Suç ve suçluya yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Oltu'da Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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