Erzurum Palandöken\'de hafif ticari araç ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir 2. Marketler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan araç, buradaki bir ağaca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan biri kadın biri erkek olmak üzere 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışan çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan dumanların yükseldiği kazanın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.