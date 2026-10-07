Erzurum Palandöken\'de iki otomobil çarpıştı, 68 FH 306\'nın sürücüsü hafif yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde kavşakta otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 90. Sokak ile Yaren Sokak'ın kesiştiği kavşakta 25 ABP 945 plakalı otomobil ile 68 FH 306 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 68 FH 306 plakalı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.