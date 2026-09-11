Erzurum Palandöken'de otomobil takla attı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Mevlana Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönünde seyreden E.B. idaresindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.B. ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğer 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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