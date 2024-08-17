Erzurum Polis Okulunda Terör Odaklı Eğitim Yapıldı

3.Sayfa

Erzurum Polis Okulunda eğitim gören öğrenciler terör odaklı bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince; "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, Erzurum Polis Okulunda eğitim görmekte olan 30. dönem öğrencilerine yönelik ilerde meslek hayatlarında faydalı olmak amacıyla "terör nedir, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri nelerdir, terör örgütlerinin amaçları, ideolojileri, stratejileri ve terör örgütlerinin eylem planları" hakkında öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla konferans gerçekleştirildi." denildi. - ERZURUM