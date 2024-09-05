Erzurum Polisi Ağustos Ayında Büyük Denetim Gerçekleştirdi

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Erzurum polisi Ağustos ayı içinde yaptığı denetimlerde 169 bin 380 şahıs ve 30 bin 719 aracı sorguladı.

1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 169 bin 380 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 719 araç denetlendi. Umuma açık bin 48 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 46, metruk binalarda 2 bin 560 denetim gerçekleştirildi. 272 kişi bakayadan ve aranan 157 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 62 narkotik madde operasyonunda 47.018,68 gram narkotik madde ele geçirildi. 17'ü kurusıkı, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 191 fişek ve 70 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM