Erzurum Polisi Ağustos Ayında Büyük Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzurum Polisi Ağustos Ayında Büyük Denetim Gerçekleştirdi

Erzurum Polisi Ağustos Ayında Büyük Denetim Gerçekleştirdi

Erzurum polisi, Ağustos ayında yaptığı denetimlerde 169 bin 380 şahsı sorgularken, 30 bin 719 aracı kontrol etti. Yapılan denetimler kapsamında açık yerler, metruk binalar ve iş yerleri üzerinden toplam 3 bine yakın denetim gerçekleştirildi. Ayrıca, 272 kişi gözaltına alındı ve 62 narkotik operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi.

05.09.2024 09:52
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Erzurum polisi Ağustos ayı içinde yaptığı denetimlerde 169 bin 380 şahıs ve 30 bin 719 aracı sorguladı.

1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 169 bin 380 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 30 bin 719 araç denetlendi. Umuma açık bin 48 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde bin 46, metruk binalarda 2 bin 560 denetim gerçekleştirildi. 272 kişi bakayadan ve aranan 157 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 62 narkotik madde operasyonunda 47.018,68 gram narkotik madde ele geçirildi. 17'ü kurusıkı, 14 tabanca, 9 av tüfeği, 191 fişek ve 70 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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