Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi\'nde 3 günde 5 bin öğrenciye terör uyarısı yaptı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Üniversitesi kampüsünde açtıkları stantla 3 günde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşarak terör örgütlerinin tuzaklarına ve dijital tehditlere karşı bilgilendirme yaptı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, gençlerin güvenli bir geleceğe adım atması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) önünde bilgilendirme standı açıldı.

Kampüste kurulan stantlarda, üniversite eğitimi için kente gelen yaklaşık 5 bin öğrenciye terör örgütleri ve radikal yapıların eleman kazanma yöntemleri anlatıldı. Uzman polisler tarafından yapılan bilgilendirmelerde; gençlerin radikal yapılardan uzak durması, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları, yeri geldiğinde 'Hayır' demeyi bilmeleri, dijital mecralar ile sosyal medyadaki her içeriğe inanmayarak akıl süzgecinden geçirmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Faaliyet boyunca stantları ziyaret eden öğrencilere bilgilendirici broşürlerin yanı sıra bloknot defter, tükenmez kalem ve kitap ayracı gibi çeşitli materyaller hediye edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.