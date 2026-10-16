Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi'nde 3 günde 5 bin öğrenciye terör uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi'nde 3 günde 5 bin öğrenciye terör uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi\'nde 3 günde 5 bin öğrenciye terör uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Terörle Mücadele Şube ekipleri, Atatürk Üniversitesi kampüsünde 3 günde yaklaşık 5 bin öğrenciye terör ve dijital tehditlere karşı bilgilendirme yaptı. Polisler, öğrencilerden radikal yapılardan uzak durmalarını ve sosyal medyadaki içerikleri sorgulamalarını istedi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Üniversitesi kampüsünde açtıkları stantla 3 günde yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşarak terör örgütlerinin tuzaklarına ve dijital tehditlere karşı bilgilendirme yaptı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, gençlerin güvenli bir geleceğe adım atması amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) önünde bilgilendirme standı açıldı.

Kampüste kurulan stantlarda, üniversite eğitimi için kente gelen yaklaşık 5 bin öğrenciye terör örgütleri ve radikal yapıların eleman kazanma yöntemleri anlatıldı. Uzman polisler tarafından yapılan bilgilendirmelerde; gençlerin radikal yapılardan uzak durması, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları, yeri geldiğinde 'Hayır' demeyi bilmeleri, dijital mecralar ile sosyal medyadaki her içeriğe inanmayarak akıl süzgecinden geçirmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Faaliyet boyunca stantları ziyaret eden öğrencilere bilgilendirici broşürlerin yanı sıra bloknot defter, tükenmez kalem ve kitap ayracı gibi çeşitli materyaller hediye edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Atatürk Üniversitesi3. SayfaGüvenlikErzurumEğitimGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin’den Fenerbahçe için olay kehanet Gerçekleşirse kıyamet kopar Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Zabıta baskınında akılalmaz savunma Tarihi geçmiş ürünleri yedi Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
09:26
Mourinho Arda’ya pembe forma giydirdi Futbol gurmeleri mest oldu
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Futbol gurmeleri mest oldu
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:59
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan çifte zafer UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
06:48
ABD’de seçim öncesi gizemli mektuplar FBI devrede
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 09:36:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum polisi, Atatürk Üniversitesi'nde 3 günde 5 bin öğrenciye terör uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei