Erzurum Polisi Uyuşturucu Tacirlerine Operasyonlarını Sürdürüyor

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Erzurum polisi uyuşturucıu tacirlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde M.A.T.(20), Ö.G.(20), R.A(2002), M.B.(21), B.B.(22), isimli şahıslardan yapılan arama işlemlerinde 512 gram skunk maddesi, Ö.G.(28), O.V.(26) isimli şahıslardan arama işlemlerinde ise 1 kilo 271 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi, Ö.G.(28) isimli şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu için tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, nakli ve kullanımı ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi. - ERZURUM