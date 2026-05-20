Erzurum\'da okul çevrelerinde sıkı güvenlik

20.05.2026 15:06
Erzurum polisi, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerindeki park ve bahçelerde bekçiler görevlendirdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güvenlik tedbirlerinin aralıksız süreceğini ve çocukların korunacağını belirtti.

Erzurum'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı güvenlik önlemleri almayı sürdürüyor. Okullarda görev yapan polis ekiplerine ek olarak okul çevrelerinde bulunan park ve bahçelere de bekçiler görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden ekipler, okul çevrelerindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde artırılan güvenlik önlemleriyle çocukların okula güvenli şekilde gidip gelmeleri hedefleniyor. Okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okul çevrelerindeki parklara da bekçiler yerleştirildi. Çocukların güvenle okula gidip gelmesi için güvenlik tedbirlerine sıkı önem veriliyor. Park ve bahçelerde yapılan çalışmaları sahada takip eden Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Palandöken ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı ziyaretinde öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

"Çocuklarımızı koruyacağız"

Karaburun burada yaptığı açıklamada, "Burada çocuklarımızla birlikte onlara hem güvenlikle ilgili sorularını yanıtlıyoruz hem de varsa bize duydukları bir ihtiyaç bu noktalarda onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Hem de varsa bize buldukları bir ihtiyaç. Çocuklarımızdan da, gençlerimizden de, öğretmenlerimizden de, velilerimizden de çok güzel geri dönüşler var. Bu konuda biz kararlıyız. Okul çevrelerimizde, çocuklarımızın olduğu yerlerde biz olacağız ve hiçbir şekilde çocuklarımızın muhatap olmaması gereken kişilerle muhatap olmasını engelleyeceğiz. Bu konudaki tedbirlerimiz devam edecek. Erzurum'un tamamında sahada olacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın gönülleri müsterih olsunlar, mutlu olsunlar. Erzurum polisi onların hizmetinde her noktada sahada olacaktır. Teşekkür ediyorum İstatistik oranlarda ciddi düşüşler var. Bu tabii mutluluk verici bir şey. Normal şartlarda çok erişilir olduğunuzda daha fazla olay artışı gözlemler ama bizim aldığımız tedbirler sayesinde çocuklarımızın karıştığı olaylarda ciddi düşüşler var. Çocuklarımız zaten eğitim hayatlarındalar, ilim öğrenme derdindeler. Biz görevimizi tam yaptığımız zaman onların bu eğitim ortamlarını güvenli hale getirdiğimiz zaman onların içinde çok daha güvenli ve kolay bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Derdimiz bu. İstatistik olarak da bunun karşılığını görüyoruz. Gerçekten çok önemli sayıda olaylarda düşüş olduğunu, okul çevrelerinde olaylarda düşüş olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
