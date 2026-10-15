Erzurum Şenkaya'da su kaynağı tartışmasına jandarma müdahale etti - Son Dakika
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Erzurum Şenkaya'da su kaynağı tartışmasına jandarma müdahale etti

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Erzurum Şenkaya\'da su kaynağı tartışmasına jandarma müdahale etti
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Erzurum Şenkaya'daki Gülveren Mahallesi'nde su kaynağının iki mahalleye aktarılması tartışma yarattı, jandarma müdahale etti. Mahalle sakinleri mahkeme süreci sonuçlanmadan suya erişimin engellendiğini ve boruların zarar gördüğünü iddia ederek çalışmaların durdurulmasını istiyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde mahalleye ait su kaynağının başka iki mahalleye aktarılmak istenmesi nedeniyle yaşanan tartışmaya jandarma ekipleri müdahil oldu.

İddiaya göre, konuya ilişkin mahkeme süreci henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen bölgede yaklaşık 3 gündür çalışma yürütülüyor. Gülveren Mahallesi sakinleri, söz konusu çalışmalar nedeniyle köy halkının suya erişiminin engellendiğini ve mahalleye su taşıyan boruların zarar gördüğünü iddia etti. Mahalle sakinleri, su kaynağının yalnızca insanlar için değil, bölgede yaşayan hayvanlar için de önemli bir yaşam kaynağı olduğunu belirterek, çalışmaların mahkeme süreci sonuçlanmadan sürdürülmesine tepki gösterdi.

Bölgede karşı karşıya gelen mahalle sakinlerinin sözlü tartışması üzerine Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek tedbir aldı. Vatandaşlar arasındaki tartışma jandarma ekiplerince kavgaya dönüşmeden önlendi.

İki mahallenin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Gülveren Mahallesi'ne ait olduğu belirtilen su kaynağının başka bölgelere aktarılmak istenmesinin mahalle sakinlerini mağdur edebileceği ifade edildi. Vatandaşlar ayrıca, süreç boyunca kendilerine baskı uygulandığını ileri sürdü. Öte yandan bazı mahalle sakinleri, yaşanan mağduriyetin yerel yönetimin siyasi tutumuyla bağlantılı olabileceğini iddia ederek, belediyeden destek bekledikleri süreçte kendilerine yönelik yaklaşımın daha da olumsuz hale geldiğini öne sürdü. Mahalle sakinleri, mahkeme süreci sonuçlanana kadar çalışmaların durdurulmasını ve su kaynaklarının korunmasını talep ediyor.

İddialar ve çalışmaların hukuki dayanağı konusunda yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaJandarmaŞenkayaErzurumGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Şenkaya'da su kaynağı tartışmasına jandarma müdahale etti - Son Dakika
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