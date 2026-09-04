Erzurum Tekman'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt'a ait 800 ot balyası kül oldu - Son Dakika
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Erzurum Tekman'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt'a ait 800 ot balyası kül oldu

Erzurum Tekman\'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt\'a ait 800 ot balyası kül oldu
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Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi'nde çıkan yangında, Ahmet Bozkurt'a ait 700 ila 800 ot balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Erzurum'da çıkan yangında yüzlerce ot balyası kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Mescitli Mahallesi'nde çıkan yangında, Ahmet Bozkurt'a ait 700 ila 800 ot balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi itfaiye ekibinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Kaynak: İHA

Ahmet Bozkurt, 3. Sayfa, İtfaiye, Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Tekman'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt'a ait 800 ot balyası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Tekman'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt'a ait 800 ot balyası kül oldu - Son Dakika
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