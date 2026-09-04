Erzurum Tekman\'da çıkan yangında Ahmet Bozkurt\'a ait 800 ot balyası kül oldu

Erzurum'da çıkan yangında yüzlerce ot balyası kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tekman ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Mescitli Mahallesi'nde çıkan yangında, Ahmet Bozkurt'a ait 700 ila 800 ot balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tekman Belediyesi itfaiye ekibinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor