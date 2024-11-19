Erzurum Valiliğinden Bıçak Taşımaya Yasağın Detayları

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla bıçak taşıma ve satışı ile ilgili bir Valilik Genel Emri yayınlandı.

Vali Mustafa Çiftçi daha önce yaptığı açıklamada huzur ve asayişin sağlanması için bir dizi kararlar alındığını, bunların içinde bıçaklarla alakalı bir genel emrinde olacağını söylemişti. Erzurum Valiliği tarafından Erzurum il sınırları içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek ve sallama tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen çeşitli bıçaklar ve benzeri aletlerin maksat dışı olarak taşınmasının ve ruhsatlandırılmış yerler dışında satışının yasaklanmasına, bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararın amacı, "İlimizin kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan etkileyen, 6136 sayılı kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır." şeklinde ifade edildi.

Genel emrin hukuki gerekçesi nedir?

Valilik Genel Emri kapsamı ise, " Bu karar; Erzurum il sınırları içerisinde şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan, 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin satılması, satın alınması, nakledilmesi, kişi üzerinde, çantalarında maksat dışı taşınmasının yasaklanması ile bu karara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar" şeklinde açıklanarak hukuki dayanak olarak, " Bu karar; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 4/1, 18. ve 32. madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." şeklinde açıklandı.

Genel emirle ilgili detaylar

Erzurum'da bıçaklarla alakalı Valilik Genel Emri'nin genel hükümler ve esasları ise şöyle, " 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kasap bıçağı, ekmek bıçağı, sırtı testere dişli av bıçağı, tek veya iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile kelebek tabir edilen bıçakların ve benzeri aletlerin ilimiz sınırlan içerisinde; Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 2521 sayılı kanun hükümlerine göre ruhsatlandırılan işyerleri ile Belediyelerce ruhsatlandırılan yerler dışında satışı ve sergilenmesi yasaktır. Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 18 yaşından küçüklerce satın alınması, taşınması ve bunlara satılması yasaktır. 18 yaşını dolduranların kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların park, meydan, cadde, sokak, okul bahçesi, okul ve yurt önleri, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, toplu taşıma araçları, tüzel kişilere ait lokal ve benzeri yerler, açık ve kapalı yer toplantıları ile miting ve yürüyüşlerde üzerlerinde, çantalarında bulundurmaları veya taşımaları yasaktır. 6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen kesici, delici, bereleyici alet ve bıçaklar ile bir sanat ve mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereçlerinden olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının "Bavul, valiz, çanta, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kağıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her ne surette olursa olsun taşınması " yasaktır."

İşte emre uymayanlara verilecek cezalar

Sözkonusu Valilik Emrinin cezai hükümler bölümü ise izah edildi, "5. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde alınan kararlara ve getirilen yasaklamalara riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa, 5442 sayılı kanunun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. maddesini açıkça "Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ancak kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde karar verilebilir." Ayrıca "Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya elkonulabileceği" hükmünü düzenlemiştir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesine istinaden kolluk tarafından bu karar gereği işlem yapılan ve 6136 S.K.M kapsamında değerlendirilmeyen tüm kesici aletler "Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararı" alınana kadar muhafaza altına alınacaktır." - ERZURUM