Erzurum Valisi Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası'nda personelle görüştü - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası'nda personelle görüştü

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Erzurum Valisi Baruş, yenilenen Aşkale Uygulama Noktası\'nda personelle görüştü
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Aşkale Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Güvenlik personeliyle görüşen Baruş, görevlilere teşekkür ederek kolaylıklar ve başarılar diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Aşkale Uygulama Noktası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen güvenlik ve asayiş tedbirleri kapsamında, kentin önemli geçiş noktalarından biri olan Aşkale Uygulama Noktası yeniden düzenlendi. Yenilenen uygulama alanını ziyaret eden Erzurum Valisi Aydın Baruş, bölgede yürütülen üstyapı, kontrol alanları ve teknik altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında sahada görev yapan güvenlik personeliyle bir araya gelen Vali Baruş, görevli personelle bir süre sohbet ederek yetkililerden bilgi adlı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Baruş, personele görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyarette Vali Baruş'a, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu yerinde takip etmek üzere ilgili kurum amirleri ve güvenlik yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: İHA
Erzurum ValiliğiGüvenlik3. SayfaAşkaleGüncelAydınSon Dakika

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