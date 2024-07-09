Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediyesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediyesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte Aziziye Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

09.07.2024 16:24  Güncelleme: 16:26
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediyesini ziyaret etti. Vali Çiftçi, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, belediyenin çalışmaları hakkında Başkan Emrullah Akpunar'dan bilgiler aldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Aday Kaymakam Gökhan Hülaki ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu'nun eşlik ettiği ziyarette, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ve başkan yardımcıları karşıladı.

Makamda bir araya geldiği Vali Çiftçi ve heyetine Aziziye Belediyesi'nin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Akpunar, ayrıca ilçenin sahip olduğu tarım, hayvancılık ve sanayi potansiyellerini de anlattı. Başkan Akpunar, Aziziye'nin çok ciddi bir jeotermal altyapıya sahip olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda yürütülen yeni çalışmalara değindi.

Aziziye Belediyesi olarak, üretimin ön planda tutulacağı projelere öncelik vereceklerinin altını çizen Akpunar, Aziziye'nin gerek hayvancılık ve gerekse tarımsal üretim imkanlarıyla büyük avantajlara sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Akpunar, "Tabi bu çalışmaları yürütürken, ilçemizde üstyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm alanında da belediyemizin çeşitli projeleri olacak" ifadesini kullandı. Sunumun ardından Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'la başarı dileklerini paylaşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye, Başkan Akpunar da üzerinde çift başlı kartal figürünün bulunduğu bir tablo hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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