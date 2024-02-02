Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Otonomi\'yi ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; MASFED'e (Motorlu Araçlar Satıcıları Federasyonu) bağlı otomotiv ticaret merkezlerinden biri olan, 108 iş yeri ile 400 kişiye istihdam sağlayan Erzurum Otonomi'yi ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Erzurum Otonomi esnafıyla bir araya gelen Vali Çiftçi, otomotiv sektörü açısından bulunduğu bölgeleri birer cazibe merkezi haline getiren otonomi modelinin Erzurum'da uygulanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erzurum Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Bentoğlu, Vali Çiftçi'ye ticaret merkezinin altyapısı ve işleyişi hakkında bilgi vererek ziyaretten dolayı teşekkür etti. 25 bin metrekare alana kurulan ve 106 adet oto galerinin bulunduğu Erzurum Otonomi'de ayrıca oto ekspertiz, bakım servisi, noter, lokanta ve kafeteryalar yer alıyor. - ERZURUM