Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Göç İdaresi'ni ziyaret etti

3.Sayfa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Göç İdaresi'ne bir ziyarette bulundu.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda Vali Mustafa Çiftçi, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan tarafından yapılan sunum kapsamında; "Kurumun göç ve göçmenlerle ilgili uygulamaları, personel kapasitesi ve ihtiyaçları, ilimizde yaşayan sığınmacı ve farklı statülerdeki yabancı uyruklu şahıslarla ilgili bilgilendirmeler, ilimizde sahada hizmet veren Göç Mobil Araçla yapılan kontroller, Aşkale Geri Gönderme Merkezlerinde işlemleri devam eden şahıslarla ilgili yürütülen süreçler ve Kurban Bayramı nedeniyle alınan önlemler ve tedbirler hakkında bilgilendirildi." denildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk'ün eşlik ettiği ziyarette brifingin ardından kurum binasını gezerek incelemelerini tamamladı. - ERZURUM