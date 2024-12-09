Erzurumlu şehidin mahallesinde yas

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesinin yaşadığı Erzurum'da mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan şehit Hava Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesine acı haberin verilmesinin ardından mahalleye Türk bayrakları asıldı. Evin önünde 112 sağlık ekiplerince nöbet tutulurken, şehit astsubayın bekar olduğu öğrenildi. - ERZURUM
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