Erzurums\'ta Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca narkotik suçların önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 4 kilo 921 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 96 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM