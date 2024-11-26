Esenboğa\'da Uçak Tatbikatı Panik Yarattı

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Esenboğa'da uçakta tatbikatı gerçeği aratmadı

ANKARA - Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı yönündeki bilgiler korkuya neden olurken olayın bir tatbikat olduğunun ortaya çıkması derin nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı. Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile vatandaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi.