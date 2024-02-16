Esenler\'de Araç Sahipleri Fahri Müfettiş Tarafından Cezalandırılıyor

Esenler'de sokakta araçlarını park eden birçok vatandaşa fahri müfettiş tarafından ceza yediklerinden dolayı şikayetlerini dile getirdi. Engelli aracı ile kendisine ait alana park eden Mustafa Aslan, "Hem bana yer gösteriyorsun hem de 'Buraya çekme?' mi diyorsun?" diyerek kendisine yazılan cezaya tepki gösterdi.
Olay, Esenler Kemer Mahallesi 912. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta araçlarını yol kenarına park eden birçok vatandaşın aracına gece saatlerinde birden fazla ceza yazıldı. Kesilen cezaların o sokakta oturan fahri trafik müfettişliği yapan bir kişi tarafından yazıldığını iddia eden vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Aynı sokakta oturan ve cezalardan biri de engelli aracı olan Mustafa Aslan'a kesildi. Kapısının önünde engelli araç park alanı yapılan ve bu alana aracını park eden Aslan da bundan dolayı kendisine park cezası kesildiğini söyledi. Kendisine yazılan cezalardan dolayı mağdur olan araç sahibi 'Hem bana yer gösteriyorsun hem de buraya çekme mi diyorsun?' diyerek bu duruma tepki gösterdi. Aslan, konu ile ilgili emniyete giderek şikayette bulunacağını dile getirdi.
"Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar"
Aracı park cezası alan vatandaşlardan Onur Eryuva, "Mahallemizde fahri müfettiş olayı var. Biz buraya araçları park ediyoruz. Onunla ilgili ceza yiyoruz. Geçen ay bununla ilgili ceza ödedim. Bu durumdan şikayetçiyiz. Birkaç komşum da aynı durumdan ceza yedi. Yanlış park yeri diye geçiyor. Bu yüzden cezayı ödedim. Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar. Bu nereye kadar sürecek bilmiyorum" dedi.
"Hem bana yer gösteriyorsun hem de 'Buraya çekme?' mi diyorsun?"
Kapısının önünde engelli park yeri olan engelli araç sahibi Mustafa Aslan, "Gece saat 2 buçukta gelmişler. 5-6 arabaya ceza yazmışlar. Komşularımın durumu farklı olabilir ama benim arabam engelli aracıdır. Engelli alanı ibaresi de var. 'Aracının önüne park edilmesi durumunda o park eden arabayı çekme hakkımız bile var' diyorsun ama benim arabama ceza yazmışsın. Beni engelli olduğum için mi cezalandırıyorsun? Hem bana yer gösteriyorsun hem de 'Buraya çekme' mi diyorsun? Engelli aracı ibaresi yazan ruhsatımızla beraber emniyette şikayetimizi yapacağız. İnşallah düzelir" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenler'de Araç Sahipleri Fahri Müfettiş Tarafından Cezalandırılıyor - Son Dakika
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. Taksideki kameraya yansıyan ifadeleri kullanmadığını ve görüntülerle oynandığını iddia eden tutuklu sanık Aysal, mahkeme başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusuna "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizerek "2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" dedi.
Marmara Denizi'nde batan yük gemisindeki 6 mürettebatı arama çalışmaları devam ederken geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'a yola çıkmadan önce "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?