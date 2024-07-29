Esenler'de çocukların tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Esenler'de çocukların tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı

Esenler'de bir binanın çatı katında oyun oynayan çocuklar, ellerinde bulunan taşları aşağı atarken görüntülendi. Çocuklar daha sonra çatının ucuna doğru sarktı ve izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, çocukların tehlikeli oyunlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

29.07.2024 10:08
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Esenler'de bir binanın çatı katında oyun oynayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli oyunları izleyenlere korku anlar yaşattı.

Görüntüler geçtiğimiz Perşembe günü Esenler'de kaydedildi. Oyun oynamak için bir binanın çatısına çıkan çocuklar, ellerinde bulunan taşları aşağı atarken görüntülendi. Çocuklar bir süre sonra çatının ucuna doğru sarktı. Çocukları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Canlarını tehlikeye atan çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de çocukların tehlikeli oyunu korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

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