Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 4 Ton Çöp 11 Kamyonla Taşındı - Son Dakika
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Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 4 Ton Çöp 11 Kamyonla Taşındı

Esenler\'de Çöp Ev Temizlendi: 4 Ton Çöp 11 Kamyonla Taşındı

Esenler'de zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan 63 yaşındaki Naile Akkaya'nın evinden 4 ton çöp, belediye ekiplerinin 2 gün süren çalışmasıyla 11 kamyonla taşındı. Mahalle sakini ve yetkililer, Akkaya'nın sağlık durumu ve çöplerin tekrar birikmesi konusunda endişeli.

16.05.2025 09:12  Güncelleme: 09:30
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Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden çıkan 4 ton çöp ancak 11 kamyonla taşındı. Çöp ev belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından temizlendi.

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya (63) isimli vatandaşın evinden 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı. Edinilen bilgiye göre, kanser hastası Akkaya'nın farklı bir sokakta da 4 ay önce başka bir evi çöplerden dolayı boşaltıldı. Ardından şimdiki evine gelen yaşlı kadın burayı da çöplerle doldurdu. Şuan ikamet ettiği evin yıllar önce de çöpler nedeniyle yine boşaltıldığı öğrenildi. Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya'nın evinin önünde bekledi. Dün sabah polis ekipleri yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı. Eve giren ekipler biriken çöplerden yaşam alanı kalmadığını gördü. Daha sonra Esenler Belediyesi'nden gelen temizlik işleri görevlileri zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı. Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynak ile tekrar takıldı. Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi. Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı. Akkaya ve zihinsel engelli kızını Esenler Belediyesi'nde görevli psikolog kontrol etti. Çöplerin boşaltılması ile birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

"Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu"

Çöp ev ile ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Mahallede bir çöp ev var. Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık. Şuanda evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile birlikte şuanda evi boşaltıyoruz. Daha öncede başka sokakta bir çöp evi daha vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"Evini her sene çöple dolduruyor"

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı, "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler ama onların bir bakım evine yatırılması lazım. Burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalarda her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her sene 6 ayda bir evi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşularda şikayetçi. Burası her zaman böyle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 4 Ton Çöp 11 Kamyonla Taşındı - Son Dakika

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