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Esenler'de kontrollü yıkım, kontrolden çıktı. 5 katlı bina, iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler Osmangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin kontrolü yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Boşaltılan binaya getirilen iş makinesi, yıkım için harekete geçti. Ancak kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. 5 katlı bina, iş makinesi operatörünün kolona yaptığı tek hamleyle yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşanırken, yan tarafta bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde hasar meydana geldi. Olay sırasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve vatandaşlar ise canlarını son anda kurtardı.

Yıkım sonrası belediye ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Binanın yıkılma anı ve sonrasında yaşanan panik, kameralara da yansıdı. Görüntülerde iş makinesi operatörü binanın kolonuna doğru hamle yapıyor. Kolona dokunur dokunmaz 5 katlı iş merkezi yerle bir oluyor. Bu sırada yıkım seyreden vatandaşlar ve yan taraftaki iş yeri çalışanları koşarak kaçmaya çalışıyor.

Yaşananlara tepki gösteren Yusuf Balta isimli genç, "Hiçbir kontrol yok, böyle bir şey olamaz. Biz tüm bina aşağı indi sandık. Hala da yıkım bir şey olmamış gibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yan binada ikamet eden Selahattin Özlüce ise "Biz deprem oldu sandık, dışarı çıktık. Bina çöktü. Kendimizi zor dışarı attık. Bu yıkımın da bir kuralı vardır. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. Mal yerine gelir ama böyle olmaz biraz tedbirli olmak gerekir" diye konuştu.

Kontrolden çıkan yıkım sırasında işletmesi zarar gören Muhammet Akman ise duruma isyan etti.

4-5 aydır yıkılacak binanın yetkilileri ile irtibat halinde olduklarını anlatan Akman, "Yıkımdan önce mutlaka bize haber vermelerini istedik. 'Bizim işletmemizi boşaltmamız gerekiyor, içeride çalışanlarımız var' dedik. Ben daha önce böyle bir yıkım şekli görmedim. İkinci kattaki kolonu yıkarak binayı bir anda çökerttiler. İçeride çalışanlarımız varken bu yıkım gerçekleşti. Çalışanlarımız kendilerini son anda dışarı attı. Hatta birisi kolonun altında kalacaktı. Buraya geldiğimizde sadece usta ve operatör var. Ne bir mühendis, ne bir mimar, yetkili bir ikimse yoktu. Böyle bir yıkım olamaz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL