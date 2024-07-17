Esenler'de Müzik Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
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Esenler'de Müzik Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Esenler'de bir grup, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir şahsı uyarınca tartışma çıkardı. Tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, uyarıda bulunan genç isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

17.07.2024 09:12
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Esenler'de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir şahıs uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler'de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı. İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, "sen bekle" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Müzik Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Müzik Tartışması Silahlı Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
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