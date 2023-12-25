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Esenler'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Esenler'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Esenler'de sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler\'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
25.12.2023 - 22:43,
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Esenler'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Esenler'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokakta yürüdüğü esnada 1 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 18.00 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1107. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta ilerleyen Zeki G.'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Başından aldığı kurşun ile yaralanan Zeki G., yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Zeki G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Fevzi Çakmak Mahallesi, Esenler, Saldırı, Olay, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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