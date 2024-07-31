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Esenler'de silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL - Esenler'de sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 369. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Metin Dolan, sokakta yürüyordu. Dola bir tekstil firmasının önüne geldiği sırada iki motosikletliden biri, araçtan indi. Ardından Dolan'ın yanına gelerek silahla 3 el ateş etti. Silahlı saldırgan kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Metin Dolan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Dolan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.