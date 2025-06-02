Esenler\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Esenler'de bir şahıs, eski eşinin sevgilisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda adam hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Esenler ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde dün meydana geldi. S.Y. (48) isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin G.P. (27), olay anında çevrede gözcülük yaptığı belirlenen şüphelinin ise M.R.Ç. (25) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Şişli'de yakalandı. Şüpheli G.P.'nin olayı eski eşinin S.Y. ile birlikte olmasını kabullenemediği için yaptığı tespit edildi. Yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL