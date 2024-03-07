Esenler'de silahlı yumruklu alacak verecek kavgası kamerada: 2 yaralı
İSTANBUL - Esenler'de 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga anları kameraya yansıdı.
Olay Esenler'de Havaalanı Mahallesi'nde 5 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.G. ve F.Ş. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Alevlenen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce A.G. yanındaki silahı çıkartı. Bu sırada F.Ş. ve yanındaki arkadaşı G.E.S., silahına sarılan A.G.'nin üzerine atladı. Taraflar arasında boğuşma çıktı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu A.G. ve F.Ş. yaralandı. Olayın ardından G.E.S. silahı olay yerinden kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölge inceleme başlattı. 2 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan G.E.S. kısa süre içerisinde Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G.'nin tedavisi sürerken, F.Ş. ve G.E.S. kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenler'de silahlı yumruklu alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli hükümlü, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da bir restoranda meydana gelen cinayetle ilgili olarak yargılanan 4 sanığa cezalar verildi. Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklara da hapis cezaları verdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, 'Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak.' sözleri siyaset sahnesini karıştırmıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz. İşte bu ırkçıları bu zehirli dili kullanan Kürt düşmanlarının kapıları kapalıdır.' sözleriyle Köksal'a yanıt verdi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara istikameti ise kaza nedeniyle trafiğe kapandı. Ekipler, yolun açılması ve yaralıların hastaneye ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu'da Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polis Şubesi ekipleri tarafından 20 lise öğrencisiyle birlikte şehrin en işlek caddesinde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, cadde üzerinde broşürler astı.
Ağrı'da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2024 yılının ilk 2 ayında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi. Vali Baydaş, uyuşturucuyla mücadelede titizlikle çalıştıklarını ve zehir tacirleriyle ilgili herhangi bir duyumu değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan uygulamalar ve kaçakçılıkla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
Düzce'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, C.Ö. isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Ayrıca, şüpheliden uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan adli işlem yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kartal'da esnaf ziyareti sırasında bir genç tarafından partisinin ilçe belediye başkan adayı Altınok Öz'ün eleştirilerine maruz kaldı. Genç, Öz'ün geçmiş dönemde yaptığı icraatları sorgulayarak, neden böyle bir adayın çıkarıldığını sordu. Akşener ise gençle olan diyalogunda anlayışlı bir tutum sergiledi.
Arnavutköy'de görevi başındaki trafik polisine servis minibüsü çarptı. Kazada yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak görev yerine gidecek olan polis memuru, cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsünün çarpması sonucunda yere savruldu. Yaralı polis memuru, ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis şoförü gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir işyerinde sahte sigara ve makaron bulundurduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan ortak çalışma sonucunda, iş yerinde yapılan aramada 43 bin dal tütün doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kartal'daki esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partisi pankartı asmak isteyen bir kişi ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı. Pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalışırken, polis şahsı bir apartmana sokarak uzaklaştırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?