Esenler'de Yasa Dışı Sanal Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de Yasa Dışı Sanal Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Esenler\'de Yasa Dışı Sanal Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı sanal bahis suçlamasıyla 5 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, Çınar Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Operasyon sonucunda, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sim kartı ve banka hesabı ile birlikte silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

08.05.2024 10:31
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İstanbul'un Esenler ilçesinde yasa dışı sanal bahis soruşturmasıyla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasadışı sanal bahis suçunun önlenmesine yönelik ilçede yeni bir çalışma yürüttü. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, Çınar Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu adresi yakın takibe alan emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Hafta başında saat 16.30'da belirlenen adrese baskın yapıldı, evde ilk etapta U.K., E.A., A.O.D. ve K.K. isimli şüpheliler yakalandı. Evde kapsamlı arama yapan polis, yasadışı bahis suçunda kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, farklı GSM operatörlere ait çok sayıda sim kartı, bol sayıda banka hesabı ve bir balistik yelek ele geçirildi. Soruşturmaya ilişkin çalışmalarını sürdüren polis, operasyonun devamında; çelik yeleğin U.K. isimli bir kişiye ait olduğu, şüphelinin aynı sokakta bulunan başka bir ikamet adresinde yaşadığı anlaşıldı. Söz konusu eve yönelik aynı gün yapılan baskında A.B. adlı bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 makinalı tabanca, 2 normal tabanca, 1 çelik yelek ve bu silahlara ait 118 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilere yönelik yapılan geriye dönük GBT sorgularında, bundan önce çok sayıda suç kayıtları ortaya çıktı. Yakalanan ve ifade işlemleri sona eren yasadışı sanal bahis şebekesi üyeleri, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen U.K., E.A., A.O.D. ve K.K. isimli kuşkulular hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. A.B. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Yasa Dışı Sanal Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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