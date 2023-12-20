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Esenler'deki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenler'deki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Esenler'de meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yangının yeni görüntülerinde alevlerin yükseldiği ve bir kadının çığlık attığı görülüyor.

Esenler\'deki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
20.12.2023 - 13:31,
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Esenler'de 1 kişinin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinden alevlerin yükseldiği görülürken, bir kadının da "imdat" diye çığlık attığı duyuluyor.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın kısa sürede büyürken alevler büyürken, bina da dumanla dolmuştu. Binada yaşayan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, içeride mahsur kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağ dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca 1'i ağır 5 kişi de yaralanmıştı. Sağlık ekipleri yaralı şekilde binadan çıkan vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın güçlükle söndürülmüştü.

Yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yangın anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde giriş kattaki atölyeden alevleri yükseldiği, alevlerin üst katları da etkilediği görülüyor. Ayrıca binanın siyah duman arasında kaybolduğu da görüntülere yansıyor. Yangının çıktığı sırada çevredekilerin binadakilere "çatıya çıkın" şeklinde uyarı yaptığı da duyuluyor. Sokaktan imdat çığlıkları yükselirken, yan taraftan bahçe hortumuyla yangına müdahale etmeye çalıştıkları bu sırada itfaiyenin geldiği de görüntüde yer alıyor. Bir vatandaşın ise park halindeki aracını oradan uzaklaştırmaya çalıştığı kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenler'deki yangın faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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