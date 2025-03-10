Esenyurt AVM'de Kavga Anları Kamerada

İstanbul Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde iki grup arasındaki kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta bulunan Torium AVM'de yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Alışveriş merkezindeki güvenlik personelinin müdahalesiyle kavga sona erdirildi. - İSTANBUL