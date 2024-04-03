Esenyurt\'ta Abdullah Zeydan\'ın mazbatasının verilmemesine tepki gösteren grup çöp konteynerlerini yakarak MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın evini taşladı

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Esenyurt'ta Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesine tepki gösteren bir grup, cadde üzerindeki çöp konteynerlerini yakarak MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın evini taşladı. Gruba polis müdahale etti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı ve Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. 2024 yerel seçimlerde Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesine tepki gösteren kalabalık grup Esenyurt Meydanı'nda izinsiz şekilde protesto düzenledi. Grup, polis ekiplerinin "Dağılın" ihtarına uymazken meydanda arbede yaşandı. Bir süre sonra Aşık Şenlik Caddesi'ne giden kalabalık, sokakta çöp konteynerlerini ateşe vererek caddeyi kapattı. Cadde üzerindeki MHP bayrağı asılı olan bir vatandaşın da evini taşlayan grup, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından dağıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL